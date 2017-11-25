"Saklı cennet" Ayvacık, görenleri hayran bırakıyor

20 bin 178 nüfuslu ve 382 km2 yüzölçümü ile Samsun’un en küçük ilçelerinden birisi olan Ayvacık, Karadeniz’e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Yeşilırmak üzerine kurulu olan Ayvacık, Hasan ve Suat Uğurlu Barajı Gölleri ve doyumsuz manzarasıyla insanları cezbediyor. Suat Uğurlu Baraj Gölü yanında bulunan ilçede mavi ile yeşil iç içe geçmiş durumda. Samsun’a 62 kilometre mesafede yer alan Ayvacık Tokat, Amasya ve Ordu illeri ile Asarcık, Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleriyle komşu.

"Saklı cennet" olarak adlandırılan Ayvacık doğal güzelliklerinin yanı sıra, çeşitli mahallelerde bulunan tarihi değirmenler ile tarihi ahşap camiler ilçenin tarihine tanıklık ediyor. İlçenin kurucularının Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması ile bölgeye gelen ve Danişmentler’in de kurucuları arasında yer alan Porsuklu Beyliği’nin Ayvacuklu Kabilesi olduğu biliniyor.

Canik Dağları’nın kuzey eteklerinde kurulu Ayvacık’ın büyük bölümü ormanlık alandan oluşan çam ağaçlarıyla kaplı. Suat Uğurlu Baraj Gölü üzerinde bulunan Kirazlık Adası apayrı bir güzellik oluşturuyor. Zevgar Adası olarak da bilinen ve Koçyurdu Mahallesi’ne bağlı iken baraj sularının bölgeyi kaplaması sonucu oluşmuş. Yabani hayvanların bulunduğu eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapan ada, ilçeye gelen turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Ayvacık’a gelen ziyaretçilerin Eynel Köprüsü ile Kirazlık Adası arasında panaromik gezi turları yapmalarına imkan sağlıyor.

İlçe, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.