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03 Temmuz 2017 10:35

Saklı Cennet Şelalesi’ne bisiklet turu

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD), ekoturizm çalışmaları kapsamında Ayvacık ilçesi içerisinde koruma altına alınmayı bekleyen Saklı Cennet Şelalesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Saklı Cennet Şelalesi’ne bisiklet turu

03 Temmuz 2017 10:35


Atakum Halk İskelesi’nden başlayan bisiklet turuna 14 dernek üyesi katıldı. Bisiklet severler etkinlik kapsamında 150 kilometre yolu aşırı sıcağa rağmen sorunsuzca tamamladı.


Dernek adına kısa bir konuşma yapan Başkan Tanju Subaşı, “Bölgemiz, doğa sporları ve ekoturizm çalışmaları adına yılın 12 ayı biz doğaseverlere kucak açıyor. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte doğanın bize sunduğu eşsiz güzellikteki Saklı Cennet Şelalesi’ni gördük. Şelale etrafında piknik için gelen vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler bizi fazlasıyla üzdü. Yerel halktan edindiğimiz bilgiye göre Belediye tarafından bu eşsiz güzellikteki şelalenin temizliği ve çevre düzenlemesi için hiçbir çalışma yapılmıyormuş. Dileriz olimpiyat şehri olma yolunda hızla adım atan Samsun’da böylesine eşsiz güzellikteki alan en kısa sürede koruma altına alınarak, hak ettiği değeri bulur” dedi.




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