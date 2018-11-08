Salep ve yumrulu bitkiler kültüre alınıyor

Söz konusu proje danışmanı Coğrafya Öğretmeni Kamil Gün, salep bitkisinin ülkede endemik bir tür olduğunu ve doğadan sokumu ve ticaretinin yasak olduğunu söyledi. Özellikle dondurma üretiminde yoğun olarak tüketilen salebe talebin yüksek olunca doğadan da kaçak olarak toplayanların sayısının arttığını ifade eden Gün, “Koruma altında olan bu türün kültüre alınarak üretiminin yapılabilmesi ülkemiz gen havuzunun korunmasında çok etkili olacaktır. Projemizin başarıya ulaşması halinde parçalı tarım arazilerine sahip çiftçilerimize alternatif bir tarım bitkisi sunmuş olacağız” dedi.

Projenin amaçlarından bir tanesinin de 1'e 2-3 olan yumru verimini 1'e 3-5 oranına çıkartabilmek olduğuna dikkati çeken Gün, “Ayrıca üretimi süresince ilaçlama, gübreleme gibi girdi maliyetlerinin olmaması bitkinin cazip yanlarından biridir. Bugünkü fiyatlarla 1 dönüm arazinin dikim maliyeti 20-25 bin lira olurken 1 yıllık sürede geri dönüşü 75 ila 100 bin lira civarında oluyor” diye konuştu.