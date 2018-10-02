Samet Asatekin: “Zamanla daha iyi olacağız”

Yılport Samsunspor'un başarılı orta saha oyuncusu Samet Asatekin, son iki haftada yükselen bir ivme yakaladıklarını hatırlatarak, “İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Samsunspor'un yeni transferlerinden Samet Asatekin, son haftalarda alınan başarılı sonuçların takımda pozitif bir hava oluşturduğunu belirtti. Sancaktepe mağlubiyeti sonrası deplasmanda alınan Eyüpspor ve içerideki Ankara Demirspor galibiyetlerinin takımda moralleri yükselttiğini ifade eden Samet, “2 haftadır güzel bir çıkışımız var. 17 yeni transferin oturmasının zaman alacağını hocamız Taner Taşkın söylemişti. Bir adaptasyon süreci geçirdik. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları İnegölspor karşılaşmasından da kayıpsız bir şekilde ayrılmak istediklerini dile getiren Samet Asatekin, “Pazar günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacağız. Onu da kayıpsız atlatmayı düşünüyoruz. Yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnegölspor'un iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama bizim hedefimiz tabi ki kazanmak. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. İnşallah deplasmandan iyi bir sonuçla döneceğiz” diye konuştu.

Taraftara da çağrıda bulunan Samet Asatekin, “Samsunspor her zaman hedefleri olan bir takım ve ben de bu hedeflerin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Taraftarımız çok iyi. Hem iç sahada hem de deplasmanda bize itici güç oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Şuanda kendi performansının yüzde 40-50'sini sahaya yansıttığını ifade eden Samet Asatekin, “İlk 2 hafta çok kötü oynadım. Eyüpspor ve Ankara Demirspor maçında iyi oynadığımı düşünüyorum. Şu anda performansımın yüzde 40-50'sini sahaya yansıtabiliyorum. Bu zamanla oturacak. Zaman ilerledikçe takım olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu sezon 10 ve üzerinde gol atmayı hedefliyorum. Ama önemli olan takımın kazanması. Takım kazandıkça skora da katkı yapmak için elimden geleni yapacağım” açıklamasında bulundu.