Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 15:25

Samkart’ta yeni dönem

Samkart’ta yeni dönem

02 Ocak 2017 15:25

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi toplu taşımda ödeme aracı olarak kullanılmakta olan elektronik biletlerde (Samkart) yeni bir dönem başladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Samulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerininin aldığı yeni karar ile “Toplu Ulaşımdan ücretsiz faydalanma hakkına sahip 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların kullanmış olduğu ücretsiz Samkart’ların vizeleme işlemlerinin son kez yapılarak dijital vize sistemine geçilmesi, vize ücreti alınmaması” kararı verilerek uygulamaya geçildi.

Alok: “65 yaş ve engelliler için artık vizeleme yok”
Konu ile ilgil bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. Mali İşler Müdürü Ela Alok, “65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların sahip oldukları ücretsiz Samkart’ların yıllık vizeleme işlemlerinde uygulama metodunu değiştirdik. 65 yaş üzeri ve engelli vatandşalara ait ücretsiz Samkart’larda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresi Genel Müdürlüğü veri tabanının kullanılarak vize işlemlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlayacağız. Bu süreçte 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımız son kez Samkart Başvuru Merkezlerinde ücretsiz olarak vizeleme yapacaklar, devamında ise dijital vize sisteminden faydalanacaklar” dedi.
Samsun ili ve ilçelerinde yaşamakta olan 29 bin 451 altmış beş yaş ve üstü vatandaş ile 4 bin 478 adet engelli vatandaşın yararlanacağı uygulama sonucu vatandaşlar her yıl Samkart Başvuru Merkezlerine giderek vize yaptırma işleminden kurtulacak ve 5 TL vize ücreti ödemeyecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç