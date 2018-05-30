Şampiyon Kim projesi

Proje Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emin Kınay tarafından yürütüldü. Bu projede 4 adet damacana en çok tutulan futbol takımının renklerine boyandı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor renklerine boyanan damacanalara öğrenciler, destekledikleri takımın renklerinin olduğu damacanaya mavi kapakları attılar. Proje sonunda en fazla kapak toplayan Galatasaray şampiyon ilan edildi. Proje sonunda toplanan 14 bin kapak Alaçam Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Topal’a teslim edildi. Bu projeyle, futbol kulübü taraftarlığının oluşturduğu heyecan kullanılarak okulda geri dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmak ve mavi kapak toplanmasını özendirmek amaçlandığı ifade edildi.