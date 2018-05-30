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30 Mayıs 2018 17:06

Şampiyon Kim projesi

Samsun Maarif Hareketi Kapsamında Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulunda "Şampiyon Kim?" isimli proje yapıldı.

Şampiyon Kim projesi

30 Mayıs 2018 17:06


Proje Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emin Kınay tarafından yürütüldü. Bu projede 4 adet damacana en çok tutulan futbol takımının renklerine boyandı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor renklerine boyanan damacanalara öğrenciler, destekledikleri takımın renklerinin olduğu damacanaya mavi kapakları attılar. Proje sonunda en fazla kapak toplayan Galatasaray şampiyon ilan edildi. Proje sonunda toplanan 14 bin kapak Alaçam Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Topal’a teslim edildi. Bu projeyle, futbol kulübü taraftarlığının oluşturduğu heyecan kullanılarak okulda geri dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmak ve mavi kapak toplanmasını özendirmek amaçlandığı ifade edildi.




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