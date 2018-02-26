Şampiyonlardan yeni şampiyonluk sözü

Samsun genelinde gerçekleştirilen il müsabakalarını şampiyonlukla tamamlayan İlkadım Belediyesi U 18 Genç Erkekler Basketbol Takımı, 27 Şubat -03 Mart tarihleri arasında yapılacak bölge şampiyonası öncesi İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Şampiyon sporcular Başkan Tok’a teşekkür ederek bu başarıların sağlanan desteklerle gerçekleştiğini belirtti.

“Bölgede de İlkadım’ı şampiyon yapacağız”

İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü Üzeyir Kodan, takım antrenörleri Orhan Alanur, Hasan Yaşar, Volkan Başkan, Engin Koçak ve Oğuzhan Tozlu ile gerçekleştirilen ziyarette İlkadım Belediyespor’a verdiği destekler için Başkan Tok’a teşekkür ederken, “Bizim bu başarımızın arkasında başta İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok var. Her ihtiyacımızı anında karşılayan başkanımız ve belediye çalışanları sayesinde il şampiyonluğunu kazandık” dedi.

Genç sporcular da bölge şampiyonasında şampiyonluk sözü verdi.

“Biz desteğimizi arttırdıkça başarılarda artıyor”

Başkan Erdoğan Tok ise sporda başarının anahtarının destek ve profesyonellik olduğunu vurguladı. Tok, “İlkadım spor başarılarıyla artık yurt genelinde bir marka haline geldi. Sadece yurt içi değil Avrupa ve dünya sahnesinde de başarılarımız dikkat çekici bir oranda arttı. Bu başarıların arkasında gençlerimize duyduğumuz sonsuz güven var. Biz desteğimizi arttırıyoruz, onlar da başarıları ile gurur kaynağımız oluyor. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor ve Amasya’da gerçekleştirilecek şampiyonada başarılar diliyorum” diye konuştu.