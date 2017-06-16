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16 Haziran 2017 20:12

Şampiyonu değil Samsunspor’u seçti

Samsunspor’un yerli kalecisi Furkan Köse, TFF 1.

Şampiyonu değil Samsunspor’u seçti

16 Haziran 2017 20:12

Lig’in son şampiyonu Süper Lig ekibi Sivasspor’un teklifini reddederek kırmızı-beyazlılarla sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, kadrosunda bulunan kaleci Furkan Köse ve Sivasspor’un stoperi Hasan Hatipoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


16 oyuncusu serbest kalan Samsunspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig ekiplerinden teklifler alan kaleci Furkan Köse ve Sivasspor’dan stoper Hasan Hatipoğlu ile anlaştı. Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Samsunspor’un kaleci Furkan Köse, “Sivasspor’dan teklif aldım ama kendi evimde kaldım. Mücadeleme Samsunspor’da devam etmek istiyorum” dedi.


Yeni transfer Hasan Hatipoğlu ise, "Samsunspor Türkiye’nin köklü bir kulübüdür. Ben bu şehrin, takımın ve taraftarın çok büyük olduğunu biliyorum. Bu forma altında elimden geleni yapacağım" diye konuştu.


Bugün sözleşme imzalaması planlanan Ercan Yazıcı ve Gökay İravul’da ise bazı sıkıntılar çıkması üzerine sözleşme imzalanamadı.


İmza törenine Samsunspor Kulübü 2. Başkanı Rüştü Araboğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren ve yönetici Metin Ateş de katıldı.




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