Samsun 2019’da tam gün eğitime geçecek

İkili eğitimin bir okulun fiziki mekanlarının sabahtan öğleye bir grup öğrenci tarafından, öğleden akşama da diğer bir grup öğrenci tarafından kullanılması olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İkili eğitim ile çocuklarımız sabah erken saatlerde okula gidiyor veya akşam okul çıkışı evlerine geç saatlerde dönüyor. Bu durum çocuğun sağlıklı beslenmesini ve ailesi ile sağlıklı zaman geçirmesini engelleyebiliyor. Yine ikili eğitim ile çocuklar ders saati anlamında bir zaman kaybı yaşamıyor ancak arkadaşlarıyla teneffüslerde geçireceği zamanlar çok kısa oluyor. Bu da çocukların en önemli psikolojik ihtiyacı olan sosyalleşmesini engelleyebiliyor. Tam gün eğitim ise okulun çocuklarımız için tam gün çalışması, etkinlikler, faaliyetler gerçekleştirmesidir” dedi.

“Öğrenciler daha güzel okullarda eğitim alacak”

Çocuklarımızın daha güzel okullarda, çocuk psikolojisine uygun mekanlarda eğitim almalarını çok önemsediklerini belirten Esen, “Bu nedenle eğitim ortamlarının fiziki anlamda kaliteli hale getirmek için il genelinde üç yıldır planlamalar yapıyoruz. İlimize yeni derslikler, yeni okullar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. İlimizde 10 adet anaokulu binası yapım işi ile 44 derslik, 12 adet İlkokul binası yapım işi ile 209 derslik, 15 adet ortaokul binası yapım işi ile 332 derslik, 3 adet imam hatip ortaokul binası yapım işi ile 72 derslik, 2 adet Anadolu lisesi binası yapım işi ile 56 derslik, 8 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapım işi ile 192 derslik 4 adet imam hatip lisesi yapım işi ile 96 derslik ve 1 adet spor lisesi yapım işi ile 24 derslik üretiyoruz. Bu yatırımlar gerçekleştiğinde çocuklarımızın rahat ve modern bir şekilde eğitim alabileceği ortamlar ilimize kazandırılmış olacak. Bu 55 adet okul işi tam olarak tamamlandığında ilimize 1025 derslik kazandırmış olacağız. Bu 55 eğitim yuvasından 28 adet okul yapım işi devam etmekte, 8 adet okul yapım işi ihalesi yapıldı ve inşaata başlanacak, 16 adet okul yapım işinin ise ihale hazırlıkları devam etmektedir. 1 adet okul yapım işi ihalesi ise kısa sürede yapılacak” dedi.

“2019 yılında tam gün eğitime geçilecek”

Samsun da üç yıldır attığımız adımlar sonrası 2019 yılında tam gün eğitime geçileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Çocuklarımızın tam gün eğitimle berber daha nitelikli zaman geçirmesi, sosyal, sanatsal ve kültürel aktiviteleri daha çok yapması için projeler hayata geçireceğiz. Aslında bizim için ulaşılan her hedef ulaşılacak diğer hedefi görmemizi sağlayan tepeciklerdir. Eğitim adına Samsun’u yukarıya çıkardıkça çıkacak yeni tepeleri görüyoruz ve harekete geçiyoruz. Eğitimde aslında budur. Eğitim durduğu an geriliyordur” diye konuştu.

12 ilçede ikili eğitim sona erdi

Şuana kadar yapılan eğitim yatırımlarıyla birlikte Samsun’ da Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ikili eğitim sona erdi. Diğer ilçelerde de yapımı devam eden yatırımlarla birlikte 2019’da tam gün eğitime geçilecek.