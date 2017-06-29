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29 Haziran 2017 18:19

Samsun 8’inci şehidini uğurladı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Astsubay Şevket Alnıdelik, Samsun’un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun 8’inci şehidini uğurladı

29 Haziran 2017 18:19

Samsun 37 günde Astsubay Şevket Alnıdelik ile birlikte 8 şehit verdi.


Kilis’in Elbeyli ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Şevket Alnıdelik’in cenazesi ilk olarak askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi burada yapılan törenin ardından Havza Doğançayır Mahallesi’ndeki baba ocağına helallik alınmaya götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Merkez Kevser Camisi’ne getirildi.


Şehit Astsubay Üstçavuş Şevket Alnıdelik’in cenazesi Kevser Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılındı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Doğançayır Mahalle Mezarlığına defnedildi.


Şehidin cenazesine Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kara Kuvvetleri İstihkam Daire Başkanı Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, şehidin babası Akif ve annesi Aysel Alnıdelik ile kardeşi ve vatandaşlar katıldı.


Samsun 37 günde Astsubay Şevket Alnıdelik ile birlikte 8 şehit verdi.




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