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05 Eylül 2018 15:59

Samsun Adliyesinde duruşma çıkışı arbede

Samsun Adliyesinde görülen bir dava sonrası duruşma çıkışı taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti.

Samsun Adliyesinde duruşma çıkışı arbede

05 Eylül 2018 15:59


Olay, Samsun Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel istismar davası sonrası duruşmadan çıkanlar arasında arbede yaşandı. Adliye dışında meydana gelen arbede sonucu bazı kişiler cinsel istismar davasının tutuklu sanıklarının bulunduğu adliyeden cezaevine giden cezaevi aracına saldırmak istedi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaşanan arbedeye polisler müdahale etti. Adliye polisi ve takviye polis ekipleri olaylara kısa sürede müdahale ederek olayı büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra tarafları adliyeden uzaklaştırdı.




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