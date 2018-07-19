2017 yılında 351 bin 780 hastaya sağlık hizmeti veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bu yıl ilk 6 ayda geçtiğimiz yıl ki sayının yarısını geçti. 93 diş hekimi, 30 uzman diş hekimi ve 1 anestezi reaminasyon uzmanı olmak üzere toplam 124 hekimle vatandaşlara hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ayrıca hastaneye gelmekte zorlanan engelli ve yaşlı hastalar için Evde Sağlık Hizmeti veriyor. Yılda ortalama 600 hastaya Evde Sağlık Hizmeti veriliyor.

Donanımlı ameliyathane, ekipman ve uzman kadrosuyla çalışmalarını sürdüren Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, her geçen gün daha fazla hastaya hizmet veriyor.

Hastalara hizmet konusunda son yıllarda önemli mesafeler katettiklerini belirten Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çağhan Ovalı, "Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 20 üniteli Atakum Polikliniği ve Tekkeköy’de bulunan 7 üniteli bir merkez ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. 2018 yılının ilk altı ayında 210 bin hastanın tedavisi yapıldı. 210 bin hastanın yaklaşık yüzde 10’u yani 20 bini çocuk hastalardan oluşuyor. 606 hastaya ameliyat yapılan hastanemizde toplam 19 bin 941 hastaya hareketli ve sabit protez hizmeti sunuldu. Ayrıca hastanemize gelmekte zorlanan engelli ve yaşlı hastalarımız için de hastanemizde Evde Sağlık Hizmeti veriyoruz. Bu hastalarımız evlerinde muayene ediliyor; ev ortamında diş protezi, diş çekimi, dolgu ve detertraj gibi tedaviler hastalarımıza uygulanıyor. Bu yılın ilk 6 ayında 307 hastamız bu hizmetten faydalandı. Yılda ortalama 600 hastamız bu hizmetten faydalanmaktadır. Ayrıca engelli hastalarımızın cerrahi işlemleri ameliyathanemizde genel anestezi altında yapılıyor. Bu yöntemle tedavilerini poliklinik ortamında tamamlayamayan hastalarımızın tedavilerinde aksama olmaması da sağlanıyor" dedi.