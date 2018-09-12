Samsun, bal üretiminde geçen seneyi yakaladı

SAMSUN (İHA) – Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, Samsun'da bu sezon bin 300 ton bal üretilerek, geçen seneki rekolteye ulaşıldığını söyledi.

Samsun'da bu sezon çiçek balının çok az olmasından dolayı arıcıların yüzde 60'ı başka illerdeki yüksek yaylalara gitti. Samsun'da kestane balı istenilen verimlilikte geçerken, Nisan ve Haziran aylarının kurak geçmesi sonucunda çiçek balında istenilen verim alınamadı. 2017 yılında hedefledikleri bal üretimini gerçekleştiremeyen Samsunlu arıcılar, bu sezonda da aynı sıkıntıyı yaşamamak için çiçek çeşitliliği Samsun'a göre göre fazla olan Erzurum ve Sivas Yaylaları gibi yüksek kesimlere gitti. Samsun'da kestane balının olduğunu, çiçek balının ise bu sene yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Rasim Kaplan, kestane balı ve gezici arıcılar sayesinde bin 300 ton bal üretmeyi başardıklarını ifade etti.

“Çiçek balında istenilen olmadı”

Bu sezonda Samsun'da çiçek balının istenilen oranda üretilemediğinin altını çizen Rasim Kaplan, “Bal üretiminde Samsun ve iç kesimlerde istediğimiz hedefleri tutturamadık. Doğu ve Güneydoğu'ya giden arıcılarımız istediği hedeflere ulaştı. Samsunlu arıcılar, Türkiye'deki arıcılar gibi geçen seneki bal rekoltesini yakaladılar. Samsun'un iç bölgelerinde kestane balı verimli geçti. Çiçek balında ise istenen verim alınamadı. Çiçek balı da mevsimsel olaylardan dolayı olmadı. Nisan ve Haziran aylarında Samsun'a istenilen oranda yağış düşmeyince çiçek balı beklenilenden az oldu” dedi.

“Geçen seneki bal rekoltesini yakaladık”

Geçen seneki bal rekoltesini yakaladıklarını vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

“Samsun'da binden fazla arıcımız faal olarak arıcılık yapıyor. Yaklaşık 600 arıcımız Doğu ve Güneydoğu illerine gezginci arıcılık faaliyeti göstermek için gittiler. Geçen sene Samsunlu arıcılar yaklaşık bin 200-bin 300 ton bal üretmişti. Şu anda hesapladığımız verilere göre ortalama bin 300 ton civarında bal üretildiğini zannediyoruz. Bu üretim miktarının Samsun'daki üretiminin büyük bir çoğunluğunu kestane balı kapsıyor. Gezginci arıcılarımız da yüksek kesimlerde çiçek balı üretti. Gezginci arıcılarımızın büyük bir çoğunluğu şehrimize geldi. Kalanlar da yavaş yavaş geri dönüyorlar. Bundan sonraki arıcılık faaliyetleri 2019 Baharında tekrar başlayacak. Arıcılar, bu ara dönemde kış hazırlıkları, besleme ve ilaçlama yaparak geçirecekler” diye konuştu.