Samsun Barosundan ABD’ye sert tepki

Kerami Gürbüz, hiç bir devletin Türk yargısına ve içişlerine karışamayacağını söyledi.

ABD’nini Türkiye Cumhuriyeti İçişleri ve Adalet Bakanı’na yaptırım uygulama kararı sonrası açıklama yapan Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, ABD’yi sert bir dille eleştirdi. Gürbüz yaptığı açıklamada, "ABD’nin rahibinin Türkiye’de suç işleyip işlemediğine Türk mahkemeleri karar verir. Hiç bir devlet Türk yargısına ve içişlerimize karışamaz. Manda ve himaye kabul etmeyen bir millet olduğumuz ezelden bu yana bellidir. Bakanlarımıza yönelik yaptırım hususu, hukuki olarak temelsizdir. İnsan haklarını Japonya’da, Vietnam’da, Guantanamo’da, Irak’ta sayısız kez ihlal eden; Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne halen üye olmayan, FETÖ elebaşını halen teslim etmeyen ABD’nin bizlere insan haklarını öğretmeye çalışması ikiyüzlülüktür, haddini aşmaktır. ABD’nin adalet sistemimize müdahale niteliği taşıyan küstahça kararına karşı Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunu, asla bir müstemleke olmadığını hatırlatıyor, bu diplomatik nezaketsizliğe karşı devletimizin ivedilikle mukabelede bulunmasını talep ediyoruz" dedi.