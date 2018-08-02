Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 17:47

Samsun Barosundan ABD’ye sert tepki

ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarına yaptırım kararının hukuki olarak temelsiz olduğunu belirten Samsun Barosu Başkanı Av.

Samsun Barosundan ABD’ye sert tepki

02 Ağustos 2018 17:47

Kerami Gürbüz, hiç bir devletin Türk yargısına ve içişlerine karışamayacağını söyledi.


ABD’nini Türkiye Cumhuriyeti İçişleri ve Adalet Bakanı’na yaptırım uygulama kararı sonrası açıklama yapan Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, ABD’yi sert bir dille eleştirdi. Gürbüz yaptığı açıklamada, "ABD’nin rahibinin Türkiye’de suç işleyip işlemediğine Türk mahkemeleri karar verir. Hiç bir devlet Türk yargısına ve içişlerimize karışamaz. Manda ve himaye kabul etmeyen bir millet olduğumuz ezelden bu yana bellidir. Bakanlarımıza yönelik yaptırım hususu, hukuki olarak temelsizdir. İnsan haklarını Japonya’da, Vietnam’da, Guantanamo’da, Irak’ta sayısız kez ihlal eden; Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne halen üye olmayan, FETÖ elebaşını halen teslim etmeyen ABD’nin bizlere insan haklarını öğretmeye çalışması ikiyüzlülüktür, haddini aşmaktır. ABD’nin adalet sistemimize müdahale niteliği taşıyan küstahça kararına karşı Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunu, asla bir müstemleke olmadığını hatırlatıyor, bu diplomatik nezaketsizliğe karşı devletimizin ivedilikle mukabelede bulunmasını talep ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç