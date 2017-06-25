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25 Haziran 2017 14:37

Samsun bayramlaştı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma töreni, protokol üyeleri ve vatandaşları bir araya getirdi.

Samsun bayramlaştı

25 Haziran 2017 14:37


Şehit Ömer Halis Demir Salonunda düzenlenen Ramazan Bayramı bayramlaşma töreni oldukça kalabalık bir katılımın gerçekleşti. Başkan Yılmaz misafirleri kapıda karşılayarak herkesle bayramlaştı. İkramların yapıldığı bayramlaşma töreninde, protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşma törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Demircan, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti ilçe belediye başkanları, AK Parti İl ve ilçe teşkilatları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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