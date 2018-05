Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili aday adayı olmak için genel merkez talimatı ile 19 yıldır görev yaptığı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Bugün olağanüstü toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni belediye başkanı için ‘gizli oy‘ yöntemi ile seçim yaptı. AK Parti grubu, başkan adayı olarak Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’i belirledi. MHP grubu da Zihni Şahin’i destekleme kararı aldı. İYİ Parti grubu başkanlık için aday göstermeyeceklerini açıklarken, CHP grubu ise CHP Grup Başkanvekili Mustafa Tüfek’i başkan adayı olarak meclise önerdi. Yapılan gizli oylamanın ardından AK Parti ve MHP grubunun adayı Zihni Şahin, 77 meclis üyesinin 69’unun oyunu alarak yeni Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Tüfek ise 7 oy aldı, 1 oy ise boş atıldı.

Şahin: “Verilen göreve layık olmaya çalışacağım”

Yeni görevinde başarıyla çalışmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Yusuf Bey, milletvekili aday adayı olduktan sonra boşalan yere partimiz beni aday gösterdi. Bize verilen bu göreve layık olmak için elimden geleni yapacağım. Zaten Samsun sevdalısı bir insanım. Samsun benim her şeyim. Bugüne kadar Bafra’ya hizmet ettim. Yeni görevimde de Samsun bazında Yusuf Bey’in bırakmış olduğu yerden hizmetlere devam edeceğiz. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacaklarımla alakalı belediyede arkadaşlarla toplantı yapacağım. Bir sunum alacağım. Belediyeler öyle her gün proje yapan bir kurum değildir. Belediyelerin önceden hazırlanan stratejik programları vardır. Bir dönemlik olarak hazırlanır. İlk olarak onları gözden geçireceğim. İlave olarak ne yapılabilir ne eklenebilir birlikte tespit edeceğiz. Yeni görevim vatana millete hayırlı olsun” dedi.

Yılmaz: “Samsun’un hizmetkarı olmaya devam edeceğim”

Bundan sonraki yaşantısında da Samsun’a hizmet edeceğini dile getiren eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, “Bundan sonraki süreçte ne olursa olsun Samsun’un bir neferiyim, askeriyim, hizmetkarıyım. Ölünceye kadar Samsun’un hizmetkarı olacağım. Bana hakkınızı helal edin. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Sevinç ve üzüntüleri paylaştık. Ben hakkımı sizi helal ediyorum. Güzel bir hizmet sürecini birlikte yaşadık. İnşallah bundan sonra başka kulvarlarda Samsun’a hizmet etmek için milletin hizmetindeyim” diye konuştu.

Yeni Başkan Zihni Şahin, meclisin sonunda tebrikleri kabul ederek, devir teslim töreni için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçti.