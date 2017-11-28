Samsun Büyükşehir Belediyesi örnek oldu

Samsun’daki gibi bir tesisi Tekirdağ’da kurmak için çalışma başlatan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, örnek tesis olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanını seçti. Bu kapsamda Samsun’a gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Dodurka ve beraberindekiler Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

“Barınağımız hayvanlarımız için tamamen doğal ortam”

Samsun’da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kurdukları tesisin benzer projelerde birçok yerel yönetim tarafından incelenerek örnek alındığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim hayvan barınağımız ormanda yer alıyor. Hayvanlar burada özgürce dolaşıyor, istediği yerde uyuyor, günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bir doğal ortamdan oluşuyor. Bizim barınağımız hayvan cezaevi gibi bir yer değil” dedi.

Hayvan dostu şehir Samsun

Dodurka’ya sadece barınak değil alanda bir de hayvan mezarlığı yaptıklarını anlatan Yılmaz, “Eğer yüreğinizde hayvanseverlik ve doğaseverlik varsa her şeyi başarabiliyorsunuz. Hayvanseverlerimizin isteği doğrultusunda yaptığımız hayvan mezarlığı da bunlardan sadece birisi. Projemiz de mağdur, yaşlı sokak hayvanlarımızı en sıcak şefkatimizle kucaklamak için 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki kıstaslarında üzerine çıkarak en modern barınağı yaptık. Biz örnek proje ile örnek barınağız. Nedenini de tesisimizi gezdiğinizde daha iyi göreceksiniz. Hayvan dostu bir şehir olarak daima sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel de hazır bulundu.