Samsun Büyükşehirde Kalkınma Daire Başkanlığı kuruluyor

Samsun'un kalkınmasına büyük katkı sağlaması düşünülen Kalkınma Daire Başkanlığı kurulması Büyükşehir Belediyesi Komisyon'unda görüşüldü. 17 ilçede birimler kurularak yörelerde üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlaması gibi bir çok konuda şehrin kalkınmasına katkı sunacak Kalınma Daire Başkanlığı, maddesi komisyonda oylanarak İl Meclisi'ne gönderildi. İl meclisinde kabul edilmesinin ardından kurulacak olan Kalkınma Daire Başkanlığı sayesinde kalkınma hamleleri tek merkezden hızlı bir şekilde yönetilebilecek. Komisyonda görüşülen maddeler karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediyesi İl Meclisi'ne gönderildi.

"İktisadi anlamda Samsun'un önünü açmalıyız"

Komisyon toplantısından sonra konu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, "İl ve ilçe belediyelerimiz, altyapı ve sosyal hizmetlerinin yanı sıra bulundukları yerlerin ekonomisiyle de daha fazla ilgilenmesi gerekiyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesinin buna öncülük etmesi gerekiyor. Başkanımız Zihni Şahin'in de bu yönde açıklamaları var. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu çalışmalarla ilgili bir daire başkanlığı kurulması gündeme geldi. Bu güne kadar yapılan çalışmalar var. Eski belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz döneminde de bu işin alt yapı çalışmaları başlamıştı. Şehrin iktisadi anlamda önünü açmak için Kalkınma Daire Başkanlığı çalışması var. İktisadi anlamda kalkınmayı önünü açmak için böyle bir daire başkanlığı kuruluyor. Benim düşünceme göre biz il ve ilçelerimizdeki potansiyelin tespitini yaparak yatırımcıya sunmalıyız. Şehrimizde yetişen ve yapılan ürünlerin pazarlanması konusunda önemli bir adım olacak. Kalkınma Daire Başkanlığı, vatandaşın gözüyle olaya bakarak şehrin üretim ve pazarlamasını güçlendirmek için kurulacak bir birim. Meclisten karar aldıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın takdiriyle başkanı atanarak çalışmalara başlanması düşünülüyor" dedi.