Samsun Büyükşehir'den 'Güvenli Ulaşım' hamlesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ‘Güvenli Ulaşım' hamlesi çerçevesinde 2018'in ilk 8 aylık sürecinde 2 bin 546 toplu taşıma aracının denetimden geçirildiğini, toplam 814 araca idari para cezası ve yaptırım uygulandığını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kentiçi Toplu Taşıma Denetim Ekipleri'nin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri sürüyor. 8 ayda 2 bin 546 araç denetimden geçerken 814 araca 'idari para cezası' ve diğer yaptırımlar uygulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsunlulara güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ulusal mevzuata uygun şekilde hazırlanarak 2017 yılı sonunda yürürlüğe giren yönetmelikler ile kent içi toplu taşımada Türkiye'de örnek gösterilebilecek düzenlemeler sağlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliği, Servis Araçları Yönetmeliği, Ticari Taksi Yönetmeliği, Deniz ve İç Sularda Çalışacak Ulaşım Araçları Yönetmeliği, N Plakalı Araçlarla Toplu Ulaşım Yönetmeliklerinin de içinde bulunduğu sekiz farklı yönetmelik düzenlendi. Yürürlüğe alınan yönetmelikler arasında yer alan Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliği kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün de katkı ve destekleriyle Kent İçi Toplu Taşıma denetimi uygulamasına başlandı. Toplu taşıma araçlarının yanı sıra başta öğrenci servisleri olmak üzere servis araçlarının hizmet kalitelerini daha da arttırmalarını sağladıklarını da vurgulayan Başkan Zihni Şahin, "Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis ekipleri ve zabıta ekiplerimizin katılımı ile 'Denetim Ekibi' oluşturuldu. Bu kapsamda 3 farklı ekip tarafından, ticari faaliyetlerini sürdüren toplu taşıma araçlarında ve durak, güzergâh gibi toplu taşıma hizmet noktalarında şehir içi trafiğin güvenli ve düzenli hale getirilmesi amacı ile kesintisiz ve düzenli olarak denetimler yapılıyor. Kent içi toplu taşım durakları ve benzeri yerlere yapılan uygunsuz araç parkları kontrol edilirken toplu taşım araçlarına ait çalışma ruhsatı, uygunluk belgesi ve sürücü belgeleri de denetleniyor" dedi.

Denetimlerin bu yılın nisan ayında başladığını hatırlatan Başkan Şahin, “8 aylık süreçte Samsun ili içerisinde hizmet veren ticari araçların mevzuatlarına uygunluk denetimleri ve yetkisiz ticari faaliyet yürüten araçlara yönelik bugüne 2 bin 546 araç denetimden geçirildi ve toplam 814 araca idari para cezası ve yaptırım uygulandı" bilgisini verdi. Şahin, "Samsun'da her vatandaşın hak ettiği toplu ulaşım hizmetini alması için başlatılan denetimler aralıksız sürdürülecek" diye konuştu.

Kent içi toplu taşımada hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için başlatılan denetimler kapsamında, Kent içi Toplu Taşıma Yönetmeliği, UKOME kararları, Servis Araçları Yönetmeliği ve Ticari Taksi Yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç, taksi, servis sahibi ve sürücülerine idari para cezası ve yaptırımlar uygulanıyor.