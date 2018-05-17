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17 Mayıs 2018 11:34

Samsun Buz Sporları Salonu açıldı

Samsun 23.

Samsun Buz Sporları Salonu açıldı

17 Mayıs 2018 11:34

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi yapım işlemlerine başlanan Samsun Buz Sporları Salonu hizmete girdi.


Önümüzdeki dönemlerde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Samsun Buz Sporları Salonu; buz hokeyi, buz pateni ve curling (buz Satrancı) gibi buz üzerinde yapılabilen çeşitli branşlar için üst düzey bir tesis niteliğinde hizmet verecek.


Sporsever vatandaşların kullanımına sunulan Samsun Buz Sporları Salonu hizmet saatleri;


Sabah saat 10.00 ile Akşam saat 20.00 arasında olacak.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Spor kenti Samsun bünyesinde Karadeniz’in tek Buz Sporları Salonunu vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bütün sporseverleri Samsun Buz Sporları Salonuna davet ediyoruz” dedi.




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