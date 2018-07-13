Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yolcu sayısı yüzde 17 arttı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı Haziran ayına ait iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı.

Haziran ayında yüzde 9 artış

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Haziran ayı Çarşamba Havalimanı istatistiklerini kamuoyuyla paylaşan Vali Kaymak, "Haziran ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 130 bin 595, dış hat yolcu trafiği yüzde 30 artışla 6 bin 988, toplamda ise yüzde 9 artışla 137 bin 583 oldu. 2018 yılı Haziran ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1 bin 87 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 36 artışla 98 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 12 artışla bin 185’e ulaştı. 2018 yılı Haziran ayında Samsun Çarşamba Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 19 artışla bin 325 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılı 6 aylık istatistiklere göre; Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 859 bin 705 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 6 bin 986’ya, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 28 artışla 7 bin 534 tona ulaştı" dedi.

19 Temmuz’da Kuveyt uçuşları başlıyor

Uçuş güzergahları hakkında açıklama yapan Vali Kaymak, "Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara’ya, 6 gün İzmir’e, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Antalya’ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Almanya’ya haftada 6 gün, Avusturya’ya ve Fransa’ya haftada 1 gün, Rusya’nın Krasnodar kentine haftada 2 gün olmak üzere direk uçuş seferi yapılmaktadır. Ayrıca, 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren direkt Kuveyt uçuşları başlayacaktır. İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabilmektedir" diye konuştu.