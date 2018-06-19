Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından ‘doktora saldırı’ açıklaması

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir hastanede doktora yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "İlk etapta delillerin tam olarak toplanmamış olmasından kaynaklanan değerlendirme hatası nedeniyle nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından şüphelilerin ifadeleri alınarak serbest bırakılması konusunda kolluğa talimat verilmiştir" denildi

Samsun’da özel bir hastanede doktorun saldırıya uğraması, saldırganların gözaltına alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda polis merkezinde ifadeleri alınıp serbest bırakılmaları, ardından haberin medyada geniş yer alması ve tepkiler üzerine şüphelilerin tekrar gözaltına alınıp tutuklanmaları süreciyle ilgili açıklama yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya açıklık getirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı internet haber sitelerinde, yazılı ve görsel basında Samsun’da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanına yönelik saldırı ile ilgili çıkan haberler hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 16 Haziran 2018 günü bir gece kulübünde başlayıp özel hastanenin acil servisinde devam eden kavgayla ilgili olarak polis tarafından günün nöbetçi cumhuriyet savcısına anında bilgi verilmiştir. İlk etapta delillerin tam olarak toplanmamış olmasından kaynaklanan değerlendirme hatası nedeniyle nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından şüphelilerin ifadeleri alınarak serbest bırakılması konusunda kolluğa talimat verilmiştir. Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine, delillerin hızlıca toplanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda olayın nitelikli bir saldırı olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine derhal şüphelilerin gözaltına alınıp mevcutlu şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri amacıyla Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve diğer kolluk görevlilerine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bizzat talimat verilmiştir. Adliyede hazır edilen şüphelilerin 3’ü de görevi yaptırmamak için direnme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama suçlarından tutuklanmışlardır. Suçun işlenmesinden soruşturmanın tamamlanması süresine kadar yapılan bütün adli işlemlerde tek yetkili merci cumhuriyet başsavcılıkları ve sulh ceza hakimlikleridir. Bunun dışında soruşturmada hiçbir kurum, kişi veya organın tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Bahse konu soruşturmada bu ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir. Bunun dışındaki haber, yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.”