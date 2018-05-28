Samsun Emniyet Müdürlüğünde terfi heyecanı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinde bulunan ve ayrıca Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini de vekaleten yürüten 3. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Bostancı, terfi ederek 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine getirildi. Emniyet müdür yardımcısı rütbesine çıkan Müdür Tolga Bostancı Samsun’da görev yaptığı süre içinde gerek uyuşturucu ile mücadele gerek ise Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütüyordu.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki diğer terfiler ise şöyle:

3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürü Özkan Alkaş, Asayiş Şube Müdürü Beytullah Doğan, Siber Suçlar Şube Müdürü Muhammet Arıkan Yücedağ, Eğitim Şube Müdürü Zekiye İyigünler ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Semra Koldere 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine, 4. sınıf emniyet müdürü olan Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Akar, Özel Güvenlik Şube Müdürü Ertan Kartal, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Murat Koyuncu, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir ve İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Şahin 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine yükseldi.

Emniyet Amiri olan Samsun-Çarşamba Havalimanında görevli Şeref Çınar, Alaçam’da görevli Kenan Bıyık, Atakum’da görevli Bünyamin Temur, KOM Şube Müdür Yardımcısı Ali Kovancı ise 4. sınıf emniyet müdürü oldu. Vezirköprü’de görevli Başkomiser Serhat Koray emniyet amiri, İstihbarat Şubede görevli Komiser Murat Kılıç Başkomiser, Komiser Yardımcıları asayişte görevli Ahmet Uzuntaş ve Yasin Yılmaz, narkotikte görevli Ercan Atan, Yakakent’te görevli Dursun Çiçek ve İlkadım’da görevli Ahmet Yıldız ise komiser oldu.

Öte yandan, Bakım Onarım Şube Müdürü Sami Ateş, Lojistik Şube Müdürü Abdullah Sözen ve Canik İlçe Emniyet Müdürü Salih Öztürk ise emekliye ayrıldı. 15 rütbelinin ise terfi edemedikleri öğrenildi.