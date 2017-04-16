Samsun “evet”le coştu

16 Nisan referandumunda Samsun’da yüzde 63.56 oranında çıkan “evet” kararı şehirde coşkuyla kutlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 51.37 ‘evet’, yüzde 48.63 de ‘hayır’ çıktı. Samsun’da ise 3 bin 6 sandıkta 940 bin 313 seçmenin 810 bin 294 kişisi oy kullandı. Bu oylardan 797 bin 776’sı geçerli oy olarak sayıldı. Oy kullananların yüzde 63.56’sına denk gelen 507 bin 59 kişi ‘evet’ oyu kullanırken, 36.44’üne denk gelen 290 bin 717 kişi ise hayır tercihinde bulundu.

Seçim sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Kutlamalar ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının dinlenmesiyle başladı. Ardından AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara seslendi.

Çok önemli bir zafer kazandıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Türkiyemiz muhteşem bir demokrasi şölenine ev sahipliği yapıyor. Yarın ülkemiz yeni bir güne başlıyor. Artık 19 Mayıs 2019’a, 2023’e, 2053’e, 2071’e yönelen sürecin çalışmalarını yapacağız. Artık evet diyen de hayır diyen de birlikte el ele tutuşarak ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Güçlü Türkiye yolunda uzattığımız eli tutarak biz destek olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Bugün ‘hayır’ veren de kazandı ‘evet’ veren de”

Kutlamalarda en son söz alan Bakan Akif Çağatay Kılıç ise, “Bu akşam yine tarih yazdınız. Tüm Türkiye tarih yazdı. Geleceğimizi ve gelecek yönetimimizi bu millet kendisi belirledi. Bundan sonra durmak yok, yola devam. Koşacağız, koşacağız, koşacağız. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize durmadan koşacağız. Bugün 16 Nisan 2017. Hayır diyen de kazanmıştır, evet diyen de kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Sizlerin bir evladı olmaktan, bu aziz şehri ve milleti TBMM’de temsil etmekten onur duyuyorum. Rabbim sizlere karşı bizleri mahcup etmesin. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Kutlamalar konuşmaların ardından meşale ve havai fişek gösterileri ile geç saatlere kadar devam etti.