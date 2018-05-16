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16 Mayıs 2018 16:44

Samsun Final Fen Lisesi Atakum birincisi

Atakum Liseler Arası Bilgi Yarışması’nda Özel Samsun Final Fen Lisesi birinci oldu.

Samsun Final Fen Lisesi Atakum birincisi

16 Mayıs 2018 16:44


Atakum ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Bilgi Yarışması birçok okulun katılımıyla yapıldı. İlk başta gruplar halinde elemelerle gerçekleştirilen yarışmada finale kalmayı başaran Samsun Final Fen Lisesi öğrencileri finalde de ipi göğüsleyerek yarışmayı birinci tamamladı.


Yarışmada Özel Samsun Final Fen Lisesi ilçe birincisi olarak Atakum ilçesini Samsun’da temsil etmeye hak kazandı. Birinci olan Özel Samsun Final Ortaokulu öğrencileri Ersen Onur Mındız, Berkay Semiz ve Baran Altun ve finale katılan diğer okulların öğrencilerine katılım belgeleri ve plaketleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun tarafından verildi.


Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, yarışmaya katılan tüm okulları gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti.




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