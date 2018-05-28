Samsun Final’de madalya yağmuru

Final Okulları Türkiye Geneli Tarama Sınavlarında tüm soruları doğru cevaplayan 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine Okul Müdürü Tekin Aslan tarafından madalyaları takdim edildi.

Oxfor Big Read Yarışması’nın 1. raundunda ve 2.raundunda Türkiye birincisi olan Öykü Yağmur Boyraz ve Türkiye ikincisi olan K. Kaan Altunordu altın ödüllerini Samsun Final Okulları Genel Müdürü Cengiz Karaca’dan aldı. Oxford Big Read Yarışması’nda bölge finalisti olan öğrencilerimize ise Müdür Yardımcısı Tahsin Sancılı tarafından sertifikaları ve madalyaları takdim edildi.

Okul içi sportif turnuvalarda (Masa Tenisi, Parkur Yarışması, Voleybol Turnuvası, Basketbol Turnuvası, İlkokul Futbol Turnuvası, Ortaokul Futbol Turnuvası, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Bilardo Turnuvası) başarı gösteren öğrenciler ödüllerini Müdür Yardımcısı Özlem Dingil’den aldı.

Bunlarla birlikte, 2017-2018 Samsun Küçükler İl Birinciliği Satranç Turnuvası 4.sü, Küçükler İlçe Birinciliği Satranç Turnuvası 3.sü, 2017-2018 Samsun Küçükler Takım Satranç Yarışması 3.sü 2018 Gençlik Turnuvası 12 yaş ve altı 3.sü olan Arda Özanat, Masa Tenisi İl Turnuvasında 4. olan Kerem Çetin, Okullararası Masa Tenisi Turnuvası’nda il 4. olan Muhammed İşman, Berkay Kerimoğlu, Ahmet Salih Güzel ve Toprak Yüksel, Okullararası Okçuluk Turnuvası Klasik Yay il 1.si olan Efe Yiğit Aslan, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Amasya Çeyrak Final Yarışmalarında 50 m. serbest stilde altın madalya, 100 m kurbağalama stilde altın madalya, 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap İstanbul Türkiye Şampiyonası 50 m kelebek stil A3 barajını geçerek altın madalya ve Amasya 50 m sırt Karadeniz 1.si olan Egemen Kaş ödüllerini Samsun Final Okulları Genel Müdürü Cengiz Karaca’dan aldı.