Samsun Final’de NASA destekli "Geleceğin Kaşifleri" Projesi

Özel Samsun Final Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri ve kulüp dersi saatlerinde Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Kurt ve İngilizce Öğretmeni Can Aydın tarafından yürütülen programda disiplinler arası çalışma yapılıyor.

Geleceğin Kâşifleri Programı Uzay Kampı Türkiye’de NASA tabanlı eğitim projelerini yürütüyor. Bu kapsamda öğretmen ve öğrencileri birbirine bağlayarak, çevrelerindeki dünya hakkındaki bilgilerini genişletmek için uzay eğitimini kullanıyor.

Program öğrencilere dijital öğrenme merkezi, ortak araştırma, uygulamalı bilim ve fen, teknoloji, mühendislik okumak için küçük çocukları teşvik araçları olarak uzay eğitimi ve matematik ilgili konuları kullanıyor. Programda ayrıca kendi potansiyellerini yanı sıra çevrelerindeki evreni keşfetmek için öğrencilere ilham ve gerçekten kâşifler nesil haline kullanılıyor.

Programda; görev arması, uzayda oyuncaklar, güneş sisteminde tatil, uzayda yaşam ve çalışma, marsa yolculuk, ötegezegenler olmak üzere altı adet konu başlığı bulunuyor. Özel Samsun Final Okulu öğrencileri hafta içi her perşembe günü kulüp saatlerinde toplanarak o ay ki konunun çalışmasını gerçekleştiriyor. Her ayın ilk üç haftası gerekli çalışmaları hazırladıktan sonra Uzay Kampı Türkiye’de programdan sorumlu R.Tolga Yıldırım (GFTSE Manager) denetiminde video konferanslar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler video konferansta tamamen İngilizce sunumlar yapıyor.

Program 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devam edecek olup 12-18 Ağustos 2018 tarihleri arasında İzmir’de bulunan Uzay Kampı Türkiye’de bir haftalık eğitimle son bulacak. Bu ayın konusu olan “Mession Patch” yani görev armasını öğrenciler tamamlandıktan sonra video konferans sunumlarını da başarıyla gerçekleştirdi.