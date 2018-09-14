Samsun, girişimci kadınların üssü olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, ‘Kadın Girişimcilik Üssü' maddesini oy birliği ile kabul ederek karara bağladı. Alınan kararın ardından Üsküdar Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Samsun'da Kadın Girişimcilik Üssü kurulacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı son toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır Başkanlığında gerçekleşti. Komisyonlardan meclise havale edilen 48 maddeden sadece bir tanesi oy çokluğu ile kabul edilirken, 47 madde oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Kadın Girişimcilik Üssü, Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının Teknik Kapasitesinin Arttırılması Projesi ve geçen ay Batman'da şehit olan Jan. Uzm. Onb. Adem Güven'in adının evinin bulunduğu sokağa verilmesi maddeleri oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

“Samsun'da Kadın Girişimcilik Üssü kurulacak”

Mecliste alınan kararın ardından Kadın Girişimcilik Üssü'nün kurulma işlemine başlanacağını ifade eden Turan Çakır, “Üsküdar Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ‘Kadın Girişimcilik Üssü' projesini teklif etti. Üniversite olarak ‘Profesyonel ve bilimsel anlamda kadın girişimcileri desteklemek istiyoruz' diyorlar. Projedeki amaç, kadınların el becerisinden, kendi ayakları üzerlerinde durabilmeleri için Samsun'da sosyal bir faaliyet yapmak istiyorlar. Bu konuda bizden yardım istediler. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Karar meclisten geçti. Üsküdar Üniversitesi ile işbirliği protokolü yapacağız. Bu proje ile onlar burada bilimsel anlamda kendi öğretim üyeleriyle piyasanın beklentileri, kadınların sosyal hayata katılımları, iş hayatıyla ilgili kadınlara yönelik projeler hazırlayacaklar. Bizim Reşadiye Mahallesi'nde restore ettiğimiz kültürel binalar vardı. KADEM'in ve Olgunlaşma Enstitüsünün olduğu yerde ‘Kadın Girişimcilik Üssü' de bir yer tahsis edeceğiz. Buradan bütün kadınlar katkı alabilecek. Projeyi üniversite hazırlayacak, biz mekanı sağlıyoruz. Alınan meclis kararının ardından hemen protokol imzalayacağız. Onlar da yer tahsisinden sonra hemen çalışmalarına başlayacaklar” dedi.

“Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının kapasitesi arttırılacak”

Türkiye'de çok önemli bir laboratuvar olma özelliği taşıyan Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının daha işlevli bir hale getirileceğini vurgulayan Çakır, “Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının Teknik Kapasitesinin Arttırılması Projesi kapsamında maddemiz var. Samsun TSO Kalibrasyon Laboratuvarı akreditasyonu olan Türkiye'nin en önemli kalibrasyon merkezlerinden bir tanesi. AB hibeleriyle yapıldı bu merkez. Orada biraz eksikler olduğu için tam faaliyete geçirilemedi. Bu eksikliklerin tamamlanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun TSO, OKA'ya Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının Teknik Kapasitesinin Arttırılması Projesi'ni sunacağız. Yapılan proje ile eksikleri giderip, merkezin daha güzel ve eksiksiz çalışmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Mecliste ayrıca geçen ay şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in evinin bulunduğu İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'ndeki Çınarlı Sokağın adı, ‘Şehit Jan. Uzm. Onb. Adem Güven Sokak' olarak değiştirilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı toplantısı 8 Ekim saat 14.00'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek.