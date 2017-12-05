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05 Aralık 2017 17:50

Samsun Golf Sahası, Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı’nı şaşırttı

Ukranya Golf Federasyon Başkanı Krykun Aleksandr, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nü ziyaret etti.

Samsun Golf Sahası, Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı’nı şaşırttı

05 Aralık 2017 17:50

Sahaya hayran kalan Aleksandr, “İlk kez böyle bir saha ile karşılaştım. Sizden öğreneceğimiz çok şey var" dedi.


Karadeniz’in ilk ve tek sahası olma özelliğine sahip olan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonucu hayata geçirilen Samsun Golf Kulübü ziyaretçilerini hayran bırakmaya devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, Samsun’a gelen Ukranya Golf Federasyon Başkanı Krykun Aleksandr’a Samsun Golf Kulübü’nü gezdirdi.


Golf atış denemesi de yapan Aleksandr, "Burası Samsun’a büyük prestij kazandıran bir yer olmuş. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı golf kulübü gerçekten takdire şayan. İlk kez bu kadar güzel ve şaşırtıcı bir saha ile karşılaştım. Uluslararası platformda Samsun adını golf sahası ile dünyaya duyurmuş durumda. Karşılıklı fikir alışverişi ile birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var" dedi.



Koçak: "Samsun golf alanı dünyada ses getirdi"


Samsun’da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nı hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak da, "Denizden dolgu yaparak elde edilmiş bir sahamız var. Golf alanımız İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda da oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Golf projesi şehrimizi dünyada ses getiren bir kent haline getirdi. Bu tesis ile birlikte Samsun, golf altyapısına sahip şehirler kategorisine girdi" diye konuştu.




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