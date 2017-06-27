Samsun, gönüllüleriyle tarihi organizasyona hazır

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları, 3 binin üzerindeki sporcu katılımıyla, tarihin en geniş katılımlı Deaflympics’i olacak. Bu kapsamda oyunlar dönemi boyunca görev alacak 1500 gönüllü işaret dili eğitimi alıyor.

Bin 154’ü Türk ve 96’sı yabancı olmak üzere 250’si işitme engelli bin 500 gönüllünün görev yapacağı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatı’na 5 bin 112 kişi başvurdu. Birebir yapılan mülakatlar sonucu 650 işaret dili bilen ve 850 bilmeyen gönüllü seçildi. Şu an kampta devam eden eğitimlerin sonunda, 250’si işitme engelli olan 500 uluslararası işaret dili tercümanı görev yapmak üzere hazır olacak.

Ayrıca başta Sağlık personeli ve tercümanlar olmak üzere AVM çalışanlarından esnaflara, hakemlerden Türk Hava Yolları (THY) kabin görevlilerine, organizasyon komitesi departmanlarından ve konaklama personellerine kadar yüzlerce kişiye uluslararası ve Türk işaret dili eğitimleri verildi.

Ortak amaç gönül köprüsü kurabilmek

Gönüllü çalışmalarına Ocak ayında başladıklarını belirten, Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve İşitme Engelliler Olimpiyatı Gönüllü Departmanı Koordinatörü İlkay Aydın, sürecin nasıl devam ettiğini anlattı. 5 bin 112 kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu söyleyen Aydın, bire bir yapılan mülakatlar sonunda bin 500 gönüllünün 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatında görev yapmak için hazır olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki günlerde gönüllü köyünün yapımının da tamamlanacağını ifade eden İlkay Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İşaret dili bilenler bilmeyenler, çeşitli meslek grubundan, ev hanımından işçisine, güvenlik görevlisine kadar birçok başvuru oldu. Yaklaşık 10 gün süren mülakatlar sonucu seçtiğimiz bin 500 gönüllümüz arasında, hiç işaret dili bilmeyenlere haftanın iki günü 3’er saat Atakum Gençlik Merkezi’nde eğitim veriyoruz. Diğer işitme engelli gönüllülerimiz de 10’ar günlük kamplarla 19 Mayıs Gençlik Kampı’nda konaklama yeme içme gibi gereksinimleri karşılanarak uluslararası işaret dili eğitimi alıyorlar. 1 Temmuz itibarı ile gönüllü köyünde toplanacak gönüllülerimize iş tanımlarını, engellilere nasıl davranılması gerektiğini anlatacak; Deaflympics’in ve Samsun’un tanıtımını yaparak oryantasyonlarını sağlayacağız.”

Rekor düzeyde katılım

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmek için 92 ülkeden toplam 3 bin 104 sporcu akredite oldu. Bu sayının Sofya’da 2013’te düzenlenen Deaflympics’te 2 bin 700, 2014’te Sochi’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda bile 2 bin 800 olduğu düşünüldüğünde, Samsun’daki Deaflympics 2017’nin büyüklüğü daha net anlaşılıyor.

Akredite olan 3 bin 104 sporcunun 2 bin 91’i erkek, bin 13’ü ise kadın sporcu. Sporcular haricinde ülkelerin kafilelerinde antrenör, tercüman, idareci gibi yetkililer de hesaplandığında, tüm sayı 5 bin 130’a yükseliyor.