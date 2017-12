“Samsun” hatırası

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin en gözde mekanlarına dev “Samsun” yazıları yerleştirildi. Samsun yazıları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özellikle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar, ilk buraları tercih ediyor. Gençler ve çocuklar yazıların üstüne çıkarak ya da kenarında fotoğraf çektirirken, yaşlılar ise yazıların önünde poz veriyor. Özellikle şehir dışından gelenler buralarda hatıra fotoğrafı çektirerek ya yakınlarına gönderiyor ya da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Yazıların büyük beğeni topladığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, “Samsun’da son zamanlarda estetik görünüm konusunda büyük gelişmeler oldu. Belediye olarak kenti, kent mobilyaları ve estetik değerlerle donatmayı kendimize borç bildik. İnsanlar gezdikleri yerleri beğeniyorlar ama buraların neresi olduğunu anlatmakta zorlanıyordu. İnsanlar beğendiği yerleri sosyal medyada paylaşıyor ama neresi olduğunu herkes anlamıyor. Vatandaşların hangi büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olduğunu vurgulamak için ‘Samsun’ yazılarını gündeme getirdik. Olimpiyatların da şehrimizde olduğu için gelen misafirlerin hangi şehirde olduklarını bilmeleri Samsun yazısı çalışmalarını başlattık. ‘Samsun’ yazıları tek düze değildir. Her yazının ebatları ve temaları farklıdır. Yazılarda olimpiyat renkleri, Samsun renkleri, Amazon kadını figürleri vardır. Her Samsun yazısını koyduğumuz yerin özelliğine göre farklı estetik güzellikte hazırladık. Yaklaşık olarak 15 yere bu yazıları yerleştirdik. Bu yazıların ardından vatandaşlardan çok güzel cevaplar aldık. Her yaştan vatandaş bu yazılar ile fotoğraf çektiriyor. Vatandaşların memnun olmasından bizler de ayrıca mutlu oluyoruz” dedi.

Samsun yazılarının daha çok şehir dışından gelen vatandaşların işine yaradığına dikkat çeken Albayrak, “Şehir dışından gelen vatandaşlar da durumu olumlu karşıladı. Misafirler, Samsun’da baz yerlerde fotoğraf çekiniyor ve sosyal medyadan paylaşıyor. Arkadaşları nerede olduklarını anlamayınca da Samsun yazısı önünde fotoğraf çekinip, paylaşıyorlar. Böylece nerede olduğunu herkese anlatıyor. Her güzel eserde olduğu gibi bu eserlere de bazı kötü niyetli insanlar zarar veriyor. Bu eserler halkın parasıyla yapılıyor. Bunlara verilen zarar yine vatandaşlardan çıkıyor. Bu güzel eserlerin korunması için herkese görev düşüyor” diye konuştu.

Estetik yazılarla fotoğraf çektiren vatandaşlar ise bu çalışmanın çok güzel olduğunu ve tüm illerde aynı duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini söylediler.