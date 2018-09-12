Samsun heyeti, Meclis Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti

SAMSUN (İHA) – Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Samsun Heyeti, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek Samsun'un gelecek vizyonu için fikir alışverişinde bulundular.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen kabulde heyet, Meclis Başkanı Yıldırım'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, yapılan toplantıda Samsun'un talepleri masaya yatırıldı.

Meclis Başkanı Yıldırım'ı ziyaretlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Karaaslan, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı, Parlamenter Sistemin Son Başbakanı Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a kabulü, ilgi ve alakası dolayısıyla Samsunlu hemşehrilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İlk olarak Sayın Meclis Başkanımıza gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretin şehrimizin gelecek hedeflerinin görüşüldüğü verimli bir toplantıya da vesile olduğu düşüncesindeyim. 19 Mayıs 1919'un 100.yılına şehrimizi en iyi şekilde hazırlamak için uzun soluklu bir çalışmayı Milletvekillerimiz, Valimiz, İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte hep beraber, işbirliği ve ciddi bir koordinasyon süreciyle sürdürüyoruz. Samsunumuzda tam bir asır önce atılan ilk adımın yıldönümünde şehrimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, sorunları bir an önce çözüme kavuşturmak; şehrimizi 100. yıla yakışır bir görüntüye kavuşturmak amacıyla çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Pek çok potansiyeli içinde barındıran Samsunumuz, hizmet siyasetiyle buluştuğu günden bu yana her açıdan zenginleşmiş ve güzelleşmiş, bölgesinde ve Türkiye'de örnek şehirlerden biri haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle ilgili yol haritalarımızı da ortak akıl ve istişare yoluyla oluşturmaya devam ediyoruz.”