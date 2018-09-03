Samsun heyetinden Ankara çıkarması

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve diğer parti yöneticilerine AK Parti Genel Merkezinde ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Samsun’dan gelen heyeti kabulüne ilişkin Karaaslan, “İl Başkanımız Hakan Karaduman başkanlığındaki İl ve 17 ilçemizden gelen değerli yol arkadaşlarımıza, kıymetli başkanlarımıza MKYK ve MYK üyeliğine yeniden seçilmemiz nedeniyle gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum. Samsun İl Başkanlığımız ve ilçe yönetimlerimiz ile bugüne kadar uyumlu, istişareye dayalı ve çözüm odaklı bir çalışma modeliyle sürdürdüğümüz çalışmalarımızı yeni dönemde de devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

Ziyaret sırasında yeni döneme ilişkin görüşlerini de paylaşan Karaaslan, “Önceliği her zaman ülkemizin menfaatleri ve milletimizin talepleri olan bir siyasi hareketin mensupları olarak bizler, hangi görevlerde bulunuyor olursak olalım; sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek için durmak yorulmak nedir bilmeden çalışanlarız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni dönemde de milletimize hizmetin partisi AK Parti’mizde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevimizi sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem, ülkemizi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacak büyük hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir dönem olacaktır. Bu nedenle her birimize, sorumlu olduğumuz alanlarda yüksek bir mesuliyet bilinciyle kararlılık içerisinde çok çalışmak düşmektedir” dedi.

Samsun heyeti daha sonra, Karaaslan ile birlikte Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongre’nin ardından görevlendirilen genel başkan yardımcılarını da ziyaret ederek başarı dileklerini iletti, yeni dönemin tüm Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.