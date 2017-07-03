Samsun ihracatı yüzde 29 arttı

TSO Haziran ayı meclis toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda konuşma yapan TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şehir ve ülke ekonominse dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin en büyük 3. laboratuvarına sahip oluyoruz”

Metal Metaloji Laboratuvarı hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun Metal Metaloji Laboratuvarına teknik destek çalışmaları kapsamında İSO 50501 İnovasyon Yönetimi Standardı Eğitimi düzenledik. Laboratuvarın tanımına yönelik Sinop’ta sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledik. Bu toplantıları başka çevre illerde de yapacağız. Bu laboratuvar, odamızın sahip olduğu bir laboratuvar ve bütün Türkiye’ye hizmet verecek. Türkiye’nin en büyük 3. laboratuvarına sahip oluyoruz. Bunun kıymetini herkes biliyor ama biz bilmiyoruz. Herkesten bu konuda destek istiyorum” dedi.

“İhracat yüzde 29 arttı”

İhracat rakamlarında geçen seneye oranla büyük bir artış olduğunun altını çizen Salih Zeki Murzioğlu, “Uzun zamandır düşüşe geçen ihracatımız, son açıklanan rakamlara bakarsak geçen seneye göre yüzde 29 daha iyileşti. İnşallah bu sene o 155 milyar dolar ihracatı yakalayıp, geçeceğiz. Bu sene şimdiye kadar gelen rakamlar öyle gösteriyor. 2016 yılında Ocak-Mayıs ayları arasında ihracatımız, 108 milyon dolarken, 2017 Ocak-Mayıs aylarındaki ihracatımız 191 milyon dolar küsüre geldi. Yüzde 29 oranında artış oldu. İthalatta da 238 milyon dolarken, 269 milyon küsüre ilerlemiş. Burada da yüzde 13 gibi bir artış var. Türkiye genelinde ise 2016 Ocak-Mayıs aylarında 58 milyar 719 milyon TL ihracat yapılmış. Bu seneki Ocak-Mayıs aylarındaki ihracat rakamları ise 64 milyar 313 milyon TL civarında olmuş. Burada da yüzde 10 oranında bir artış var. İthalatta da yüzde 11 civarında artış gerçekleştirilmiş” diye konuştu.

“Bakan Canikli bizlere alım garantisi verdi”

Medikal kümelenme konusuna da değinen Murzioğlu, şunları söyledi:

“Sayın Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli, geçtiğimiz günlerde Samsun’a gelmişti. İş adamlarıyla beraber toplantı düzenledi. İş adamları, Samsun’un medikal kümelenmede pilot il olduğunu, 200’e yakın firmanın burada imalat yaptığını söylediler. Bu medikal ürünlerin satımında yaşanan zorluklardan bahsedildi. Türkiye’de tüketilen medikal ürünlerin yüzde 4’ünü biz üretip, hastanelerimize satıyoruz, yüzde 96’sı ise ithal ediyor. Biz dışarıdan ürün aldığımız müddetçe cari açığı kapatma şansımız yok. Bu ürünleri biz imal ediyorsak, biz üretelim dışarıdan almayalım dedik. O gün Sayın Canikli, bizlere alım garantisi verdi. Bizi üretime teşvik etti. Bu konuda da yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız.”

Toplantı, konuşmaların ardından gündem maddelerinin oylanmasıyla sona erdi.