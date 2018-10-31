İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü: "Anaokulunun yıkılması söz konusu değil"

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vezirköprü ilçesinde duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulunun yıkılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.


Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmı ve kazan dairesinin zemininde meydana gelen çökme sonucu duvarlarda büyük çatlaklar oluşmuştu. Yıkılma ihtimaline karşı okul tahliye edilmiş, 135 öğrencinin başka okulda eğitime devam etmesine karar verilmişti.


Okulun son durumu hakkında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okulun yıkımı söz konusu değil. Olay sadece, mutfağın altındaki boş toprağının çökmesidir. Orayı sıkılaştırarak, doldurup çatlayan duvarın yeniden örülmesi gerekiyor. Binanın ana aksı ve kolonlarında hiç bir problem yok. Teknik heyetin raporu bu yönde" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.