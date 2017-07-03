Samsun İl Müftülüğünden saldırı açıklaması

Samsun İl Müftülüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “02 Temmuz Pazar günü saat 10.35 sıralarında dairemiz personelinin genel temizlik yapmak üzere Samsun İl Müftülüğü hizmet binamıza geldiğinde giriş kapısının kırıldığı ve içeride bir kişinin bulunduğu görülmüş, emniyet müdürlüğü konudan haberdar edilmiş, olaya müdahale eden emniyet güçlerine içeride bulunan saldırgan şahıs mukavemet göstererek teslim olmamış, bunun üzerine çevik kuvvetin müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Saldırgan şahıs dairemizin elektronik, elektrik ve kalorifer sistemleriyle kapılara ciddi manada zarar vermiştir. Şahsın Samsun nüfusuna kayıtlı bir kişi olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Şahsın ne amaçla saldırıda bulunduğu konusunda araştırmalar Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte ve soruşturma devam etmektedir. Bazı basın yayın organlarında dairemize giren şahsın Suriye uyruklu olduğu yönündeki haberler gerçek dışıdır. Şahıs ile ilgili tarafımıza ulaşan ilk bilgiler psikolojik sorunları olduğu yönündedir” denildi.

“Kurum olarak üzgünüz ancak cana bir zarar gelmemesi tek tesellimizdir” ifadesi kullanılan açıklama, “Olaya anında müdahale eden, operasyonu bizzat yöneten Samsun Emniyet Müdürü Sayın Vedat Yavuz’a ve ekibine, halkımıza ve duyarlı basınımıza teşekkür ederiz” şeklinde sonlandırıldı.