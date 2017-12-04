Samsun Karadeniz’in uluslararası ticaret merkezi olacak

Ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Olimpiyatı ile adını uluslararası kamuoyuna duyuran kent, yapımı tamamlanan Lojistik Köy ile ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelecek.

Samsun’u tarım, turizm, spor, sağlık alt yapısı, serbest ve organize sanayi bölgeleri, limanları, ulaşım ve coğrafi avantajları ile uluslararası ticarete hazırlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehri Türkiye’nin haricinde Doğu Avrupa, Karadeniz ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ülkelerindeki iş dünyası için ithalat ve ihracat kapısına dönüştürüyor.

50 milyon dolarlık yatırımla Tekkeköy ilçesindeki 680 bin metrekarelik alana inşa edilen Samsun Lojistik Köyü, firmalara, sanayicilere, girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım ve intermodal taşımacılık imkânı sunacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenen proje, her türlü elleçlemeye yönelik makine ve ekipman parkının yanı sıra farklı büyüklüklerdeki depolar, gümrük hizmet, sosyal tesis ve idari binalar, nakliye komisyoncular için ofisler, demiryolu, akaryakıt, yangın ve servis istasyonları, kantar üniteleri, konteyner ve TIR park alanlarından oluşuyor.

“Ekonomiye büyük katkı sağlayacak”

Demiryolu hattıyla da Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Samsun Lojistik Köyün şehir, bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlaması bekleniyor. Projeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun, tüm ulaşım ve ticaret potansiyelleriyle uluslararası lojistik merkezi olmaya adaydır. Bu yatırımın, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomine çok ciddi katkılar yapacağına inanıyorum. İhracata yönelik lojistik maliyetlerini düşüreceği için firmalar için büyük bir velinimet olacaktır. Bu yatırım, şehrimiz için önemli bir gelişme dinamiği olacak. Bu sayede komşu ülkelere de yaptığımız ihracat kapasitemizi artırmış olacağız. Bu ulaşım bağlantısı gerçekleştiği zaman Samsun, büyük bir kalkınma hamlesine kavuşacak, kartopu gibi ekonomisini hızla geliştirecektir” dedi.

“Dünya şehri olacağız”

Kentin potansiyellerini ulusal ve uluslararası toplumların hizmetine ve beğenisine sunmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “İlk önemli projeksiyonumuz 2019’dur. Bu nedenle Samsun’u dünya şehri haline getiriyoruz. Estetikte, turizmde, sağlıkta, ekonomide, sanayide ve eğitimde inşallah markalaşmış bir modern kent olacağız. Yaşam standardı günden güne yükselen Karadeniz’in incisi Samsun’u bu hedefe taşımada kararlıyız. Tarihten süzülüp gelen güçlü kültürel mirasımızla, dinamik insan gücümüzle, kaliteli eğitim, sağlık ve spor alt yapımızla bu hedefe ulaşmamamız için bir neden yok. Yapmamız gereken tek şey, daha çok çalışmak ve kararlı şekilde yol almaktır. Biz de gece gündüz demeden şehrimizi geleceğe taşımanın gayretini veriyoruz. Her gün yükselen bir moralle geleceğe koşuyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak çıtamızı sürekli yükseltiyoruz. Samsun artık eski Samsun değil. Şehrimiz hızla değişiyor, gelişiyor. Yani tüm potansiyellerimiz ve imkânlarımızla başarı öyküleri yazıyoruz” diye konuştu.