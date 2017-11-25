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25 Kasım 2017 12:45

Samsun kilimi marka olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde üretilen “Samsun kilimi”nin marka olacağını söyledi.

Samsun kilimi marka olacak

25 Kasım 2017 12:45


Vezirköprü Belediye Encümeni Üyesi Sadık Baston ve Sarıdibek Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir beraberindeki heyet ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Sarıdibek Mahallesi ve çevresinde yıllardır yapılan kilimciliği özendirmek ve bu işi yapmak isteyenlere önayak olmak için Yöresel El Sanatları Atölyesi açtıklarına dikkat çeken Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Belediyemizin burada açtığı atölyeleri daha da geliştirmek ve köylerden göçü önlemek için çalışmalarımız var. Samsun’da dokunan bu kilimlerin güzelliği herkese örnek olmalı. Öyle bir hal almalı ki, Isparta halısı gibi Samsun kilimi konuşulmalı. Biz kadınlarımızın ürettiği bu kilimleri pazarlama noktasında da girişimlerde bulunacağız. Tek niyetimiz köylerdeki evlerimiz boş kalmasın, burada yaşayan vatandaşlarımız gelir sağlasın. Samsunumuzun bu güzelliğini bir marka haline getirelim. Burada sizlere de büyük görevler düşüyor. Eşlerinizi, akrabalarınızı teşvik ederek bu üretimin ucundan tutmalarını, üretime başlamalarını sağlayın. Bu onlar için hem gelir kaynağı hem de boş zamanlarını değerlendirecekleri bir uğraş olur. Ben ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Beni mutlu ettiniz" diyerek kadınların üretime teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.




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