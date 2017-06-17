Samsun koruyucu aile sıralamasında 7. sırada

sırada olduğunu söyledi.

Vali İbrahim Şahin, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ’koruyucu aile’ler için düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde Vali İbrahim Şahin, yemeğe katılan koruyucu aileler ile sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Şahin yaptığı konuşmasında, “ ‘Koruyucu aile’ olmanın hazzını yaşıyorsunuz. Tüm Türkiye’ye örnek oluyorsunuz. Samsun’da bugün itibariyle 130 koruyucu ailemiz var. Bu 130 koruyucu ailemizin yanında 146 çocuğumuz bulunmaktadır. Samsun Türkiye’de koruyucu aile sıralamasında 7. sıradadır. Bu bizim için gurur verici bir durum, hem de sizlerin böyle bir yapı içerisinde bulunmanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Şahin, “Çocuklarımızın pırıl pırıl halleri ve davranışları gerçekten hem bizi gururlandırıyor bir o kadar da bu yavruların geleceğiyle ilgili ümit var oluyoruz. Koruyucu ailelerimiz aynı zamanda bu yavrularımızı normal ortamlarından koparıp bir aile ortamına taşıyor. Bu çocuklarımız daha sağlıklı bir şekilde büyüyor. Hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkelerine yararlı birer fert oluyorlar” diye konuştu.

İftara ayrıca, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakım Hizmet Daire Başkanı Mustafa Bilir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, koruyucu aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.