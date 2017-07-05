Samsun Kuş Cenneti adım adım UNESCO yolunda

UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çalışmalarımızın ilk meyvelerini geçici listeye girerek aldık. Şimdi bütün hedefimiz kalıcı listede yer almak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibinin uzun uğraşları ve çalışmaları sonucu UNESCO geçici listesine aldırılan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin geçici listeden daimi listeye aldırılması yönündeki girişimler sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile birlikte bu yıl Polonya’da toplanan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi toplantısına katılan Başkan Yılmaz, komite üyeleri ile Kuş Cenneti’nin daimi listeye girmesi talebini görüştü.

Geçici liste bile dünyaya Samsun’u tanıttı

Kuş Cenneti’nin tanıtıldığı stantların da büyük ilgi gördüğü toplantıda Başkan Yılmaz, "Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin geçici listeye girmesi bile kentimiz için büyük bir prestij oldu. Geçici liste ile Dünya Mirası Konvansiyonuna üye 182 devlet Samsun’u direkt olarak tanımış oldu ve deltamızın turizm potansiyeli otomatik olarak yükseldi. Ulusal boyutları gerçekten çok fazla. Dünya sizi tanıyor. Bundan ötesi var mı daha. Dünya harikası olan deltamızın sahip olduğu özellikler dünyanın çok az yerinde var. Bu önemli potansiyel yalnız Samsunumuz için değil ülkemiz için de büyük bir değer. Burayı dünyada tanınan ve bilinen bir ekolojik turizm değeri haline getirmek için kalıcı listeye aldırmak adına büyük çaba gösteriyoruz. Deltanın bunu hak eden dünyadaki ender zenginliklerden birisi olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.