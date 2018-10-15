“Samsun Maarif Hareketi” markalaştı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Samsun Maarif Hareketi", Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek markalaştı.

Samsun'da eğitim kurumlarında eğitimin bütün bileşenlerini içeren, akademik başarı, değerler eğitimi, kitap okuma çalışmaları, rehberlik hizmetleri, projeler ve sportif-kültür-sanat alanları başta olmak üzere eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrencilerin akademik ve sosyal başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlatılan ve başarıyla uygulanan “Samsun Maarif Hareketi Projesi” tescillendi.

Türk Patent Enstitüsü tarafından 10 yıl süreli, Marka Tescil Belgesi alan Samsun Maarif Hareketi patenti; eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, spor kültür ve eğlence hizmetleri, dergi, kitap, gazete, film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri, fotoğrafçılık hizmetleri ve tercüme hizmetleri alanlarında kullanılabilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelinde eğitim adına yapılan çalışmaları bir çatı altında toplamak için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında ´Samsun Maarif Hareketi´ projesini hayata geçirdik. Sadece bir alanda yapılan eğitim faaliyetlerinin çocukların bilgili ancak sosyal olmayan, kendilerini ifade edemeyen, spor ve sanatla ilgilenmeyen bireyler olmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle sadece akademik değil, akademik başarıyla beraber sosyal, kültürel, değerler eğitimi, spor gibi alanlarda da eğitim faaliyetlerinin il genelinde geliştirilmesi ve her kurumun ortak çalışma yaparak topyekûn bir eğitim hareketinin doğru olacağı kanısına vardık. İl genelinde aktif, ölçülebilir, geribildirim çalışmaları olan bir eğitim hareketi olan Samsun Maarif Hareketi patent alarak bir marka halline geldi” dedi.

Son 2 yıldır Samsun'da başarıyla uygulanan Samsun Maarif Hareketi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında uygulanmaya devam edecek.