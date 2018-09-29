Samsun Medya Grubu yeni yayın dönemine merhaba dedi

Deneyimli gazeteci Necdet Uzun ve Mahmut Erdoğan gibi isimleri bünyesine katan Samsun Medya Grubu, bir otelde "Yeni Yayın Dönemi" tanıtım töreni düzenledi. Protokolden, iş adamlarına birçok ismin bir araya geldiği törende, Samsun Medya Grubu'nun yeni vizyonu tanıtıldı.

Törende bir konuşma yapan Samsun Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Bozkurt, "İnternet haber sitesi olarak başladığımız yolculuğumuz adım adım büyüdü. Binlerle başladık on binler olduk. Milyonlara ulaştık. 10-15 milyon izlenen videolara ulaştık. Aylık ortalama 2,5 milyonu bulan ziyaretçilerimiz, 17 milyonu bulan sayfa gösterimlerimiz var. Fakat bundan yayın grubu olarak gazetesini dahi izleyebileceğimiz dijital bir uygulama görecekseniz" dedi.

Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun, "Kurum ve kuruluşların etik değerleri ve asla vazgeçemeyecekleri sorumlulukları vardır. Samsun Medya Grubu'nun da asla vazgeçemeyeceği değerleri, sorumlulukları olacağını buradan Necdet Uzun olarak söz veriyorum. Çünkü bugüne kadar Necdet Uzun'un başında olduğu bütün yayın mecralarında hak, hukuk, insan hakları, evrensel değerler, milli ve yerli olmak hep baş tacı olmuştur. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü evrensel kavramlar içinde Samsun Medya Grubu'nun değerleri olduğu bu anlamda tartışma götürmezdir. Vatan, millet, devlet ve bayrak bizler için kavram ötesindedir. Samsun Medya Grubu bu sorumluluk duygusu içerisinde tüm mecralarda görevini yapacaktır. Bu olmazsa olmazımızdır. Bu, arkadaşlarımızla birlikte içtiğimiz andımızdır" diye konuştu.

Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Samsun Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Akyüz, "Az insana nasip olabilecek bir duyguyu yaşıyorum. Bu güzide insanların bizi onurlandırmasından, şereflendirmesinden mutluyum. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tanıtım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bazı ilçe belediye başkanları, bazı daire başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.