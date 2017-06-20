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20 Haziran 2017 22:25

Samsun medyası iftarda buluştu

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl Müdürü tarafından gazetecilere iftar verildi.

Samsun medyası iftarda buluştu

20 Haziran 2017 22:25


Sevgi Kafe’de düzenlenen iftar programında konuşma yapan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mücahit Taşkın, “Bizler sizleri temsil etmek için buradayız ve sizleri temsil eden bir kuruluşuz. Gelişen teknolojiyle birlikte kendini her geçen gün yenileyen bir camiayız. Artık yazılı bir basından yazılı bir medyadan dijital bir medyanın yoğunlaştığı bir dönemi yaşamaktayız. Bizler basının özellikle yerel basınımızın güçlenmesi ve desteklenmesi açısından sizlerle bir arada olmak ve sizlere de bizlere bu konuda katkı sunmak açısından önemli bir ortamda birlikteyiz. Sizler olduğunuz için aslında bizler de varız ve buradayız” dedi.


‘Sarı Basın Kartı’nın öneminden bahseden Taşkın, “Özellikle belediyelere ait olan toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanılması konusunda, verilen bir hak ve bunun yanında müzelere giriş konusunda ve Basın Trafik Kartı ile geçiş üstünlüğünü sağlama konusunda, yine nüfus cüzdanımızın kaybolması halinde, nüfus cüzdanı yerine geçen Sarı Basın Kartımızı kullanabilmekteyiz. Sizden sonra gelecek olan yeni bir nesil var. Aslında onlar belki yarın sizlerin yerini alacaklar. İletişim lisesi ve iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik projelerimiz devam ediyor ve bunları da hayata geçireceğiz. Aslında onların eğitimlerini okullarında alırken, pratikte de sizlerin desteğine ihtiyacı var. Sizlerin öncülüğünde bu genç kardeşlerimizi sahalarda teşvik edici çalışmalarda yer edinmenizi bekliyoruz. Böyle manevi yoğunluğu yüksek olan bir günde sizlerle birlikte olmak bizi mutlu ve oldukça memnun etti” diye konuştu.


İftar programına Samsun’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile muhabirler katıldı.




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