Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere önceki gün toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 1 avukat, 3 mühendis, 1 öğretmen, 1 hemşire ve 1 kuran kursu öğrencisinin de bulunduğu toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 10’a çıktı. Tamamının ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 kişi bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek adli raporunun alınmasının ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.