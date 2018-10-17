Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların FETÖ'nün çeşitli kurumlarında çalıştıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve örgütün talimatıyla protestolara katıldıkları tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.