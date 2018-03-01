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01 Mart 2018 11:30

Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi

01 Mart 2018 11:30


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Tokat, Trabzon ve Kocaeli’de önceki sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silah ticaretiyle ilgili yürütülen planlı çalışmalarda 7 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 mavzer uzun namlulu piyade tüfeği, 34 mavzer fişeği, 174 tabanca fişeği ele geçirilmişti.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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