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Samsun 'Minyonlar'ı çok sevdi

Dünyanın en çok izlenen animasyon karakterleri olan ve tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Minyonlar, Samsunlularla buluştu.


Çılgın Hırsız serileri ile vizyona girdiği andan itibaren en iyi animasyon filmi olarak gişe rekorları kıran ve 7'den 70'e herkesin kalbini kazanarak, çizgi filmden oyuncaklara, doğum günü organizasyonlarından tekstil tasarımlarına kadar birçok alanda hayata giren Minyonlar, sevimli maceralarına Samsun Bulvar AVM'de devam etti. Çocuklar Samsun'da ilk kez, maceracı Kevin, genç asi ve müzik sevdalısı Stuart, sevimli minik Bob ile bir araya gelme fırsatı elde ettiler.


En sevilen 3 Minyonun, iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmaya koyulmasıyla başlayan maskotlu müzikal, kitap okumanın önemi, düzenli beslenme ve çevreyi temiz tutmaya yönelik mesajlar verdi.


Okula dönüş öncesinde hem çocuklara hem de ebeveynlere büyük bir sürpriz yapan Bulvar AVM, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde de 13.00-15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans olarak Minyonlar'ı sevenleriyle buluşturmaya devam edecek. Ücretsiz olan etkinliklere herkes katılabilecek.

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