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14 Mayıs 2018 11:11

Samsun MMO’dan ‘dil’ protokolü

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, bir yabancı dil okulu ile protokol imzaladı.

Samsun MMO’dan ‘dil’ protokolü

14 Mayıs 2018 11:11


Protokol, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın ve dil okulunun yetkilileri arasında oda binasında imzalandı. İmzalanan protokol gereği Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri, 1. derecede yakınları ve öğrenci üyelerinin katılım sağlayacakları eğitim-öğretim hizmetlerinden yüzde 15 oranında indirimden faydalanacaklar.


Protokolle ilgili açıklama yapan Nail Yolaydın, MMO Samsun Şube olarak üyeleri, 1. derece yakınları ve öğrenci üyelerine yönelik eğitim alanında da protokoller yaptıklarını, yabancı dil alanında da protokol imzaladıklarını söyledi.




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