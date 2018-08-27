Samsun organ bağışında Türkiye birincisi

Türkiye’de organ naklindeki en büyük sıkıntının organ bağışının azlığı olduğunu belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Organ bağışçısı sayısını arttırabilmek için pek çok faaliyetler yürütüyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle Samsun’da ve bölge genelinde organ bağışı sayısını ve organ naklini arttırmak, organ bağışı ve nakli konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Organ bağışı kararı genelde yoğun bakımlardaki beyin ölümü tespiti sonrası ailelere sorulan ve o aşamada çok zor verilen bir karar olması nedeniyle halkımızın bu konuda daha doğru bilgilerle önceden aydınlatılması, ileriye yönelik olarak organ bağışı ve organ nakli sayılarımızın artmasına katkıda bulunacaktır. Bunun için birçok etkinlik düzenleyerek bilgilendirme toplantıları, duyurular ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. İl genelinde Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ve bağlı 8 ildeki tüm hastanelerimizin organ nakil koordinatörleri, organ bağış birim sorumluları, ASM ve TSM’deki arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında da çalışmalarına ara vermeden devam edip, bütün kurum ve kuruluşlarda eğitim toplantıları düzenlemekte, halkımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, park ve alış veriş merkezlerinde organ bağış stantları açarak bilgilendirme faaliyetleri ve farkındalık eğitimleri düzenlemektedir. 2018 Ağustos ayı dahil yapılan eğitim faaliyetlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında il genelindeki bütün liselerde 11. ve 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, İl Müftülüğü ile yapılan protokol kapsamında da bütün müftülük personeli olmak üzere Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezimiz tarafından 11 bin 82 kişiye organ bağışı ve organ nakli konularında eğitim düzenlenmiştir. Bu faaliyetler sonucunda Samsun’da organ bağışçı sayısı 13 bin 523’tür. Vatandaşlarımızın faaliyetlerimize olan ilgisi ve katılımı ile ve arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarla Türkiye’de 2018 Temmuz ayı organ bağışçı sayısında, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü kurum bazlı organ bağışçı sıralamasına göre 581 bağışçı ile Türkiye birinci olmuştur” dedi.

Yapılan faaliyetlerdeki amacın organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak olduğunu dile getiren, Oruç, “Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle, organ nakli yapılamayan hastalar kısa süre içinde organ yetmezliğine bağlı hayatlarını kaybediyor. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezimize, devlet hastanelerine, özel hastanelere, toplum sağlığı merkezlerine ve aile sağlığı merkezlerine başvuruda bulunmaları yeterlidir" diye konuştu.