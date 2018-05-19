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19 Mayıs 2018 17:03

Samsun Piazza AVM 4N1K-2 filminin oyuncularıyla 19 Mayıs’ı kutladı

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 4N1K-2 filminin oyuncularıyla kutladı.

Samsun Piazza AVM 4N1K-2 filminin oyuncularıyla 19 Mayıs’ı kutladı

19 Mayıs 2018 17:03


Senaryosu Deniz Coşkun tarafından kaleme alınan, Murat Onbul yönetmenliğinde beyaz perdede sevenleri ile buluşan ve kısa sürede müdavim kitlesini oluşturan “4N1K-2” filminin oyuncuları, Samsun Piazza AVM’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Genç kuşağın fenomen oyuncuları; Atakan İsmet Hoşgören, Erman Burak Yörük, Sırrı Sina Özer ve Gözde Mutluer, saat 16.00 itibariyle Samsun Piazza AVM’de hayranlarıyla buluştu. Samsunlu gençlerin büyük ilgilisiyle karşılaşan oyuncular, hayranları ile selfie çektirdi, onlara mikrofon uzatıp kendilerine soru sormalarını sağladı. 4N1K kitabını da imzalayan oyuncular, Samsun’a ilk defa geldiklerini söyledi. Hayranlarına bol bol imza dağıtıp fotoğraf çektiren oyuncular daha sonra onlarla birlikte Piazza AVM’deki sinema salonuna geçip özel gösterimle 4N1K-2 filmini izledi.




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